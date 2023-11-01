كتائب القسام تدمر 4 آليات اسرائيلية متوغلة في بيت حانون

MENAFN - Al Wakeel News)اعلنت كتائب القسام انها تمكنت من تدمير 4 آليات اسرائيلية والإجهاز على قوة صهيونية متمركزة داخل أحد المباني في بيت حانون .

وقالت الكتائب عبر قناتها الرسمية على تيليجرام :" تمكن مجاهدونا من تدمير 4 آليات بقذائف "الياسين105" والإجهاز على قوة راجلة متمركزة داخل أحد المباني في بيت حانون"

واعلنت كتائب القسام مسبقاً ان مجاهدوها التحموا مع قوة صهيونية متوغلة في بيت حانون بعد مباغتتها من خلف الخطوط ويشتبكون معها بمختلف أنواع الأسلحة

