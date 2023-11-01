كتائب القسام تدمر 4 آليات اسرائيلية متوغلة في بيت حانون

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلنت كتائب القسام انها تمكنت من تدمير 4 آليات اسرائيلية والإجهاز على قوة صهيونية متمركزة داخل أحد المباني في بيت حانون .
وقالت الكتائب عبر قناتها الرسمية على تيليجرام :" تمكن مجاهدونا من تدمير 4 آليات بقذائف "الياسين105" والإجهاز على قوة راجلة متمركزة داخل أحد المباني في بيت حانون"
واعلنت كتائب القسام مسبقاً ان مجاهدوها التحموا مع قوة صهيونية متوغلة في بيت حانون بعد مباغتتها من خلف الخطوط ويشتبكون معها بمختلف أنواع الأسلحة
MENAFN01112023000208011052ID1107351974
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.