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الاحتلال أصدر 1034 أمر اعتقال إداري خلال الشهر الماضي

11/1/2023 9:08:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، في بيان، اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أصدرت خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر "1034" أمر اعتقال إداري، من بينهم "904" أوامر صدرت بحق معتقلين جدد، و"130" أمر تجديد.


وأضاف البيان، أن حصيلة أوامر الاعتقال الإداري بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر بلغت (872) أمرا، جلها بحق من جرى اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التي نفذت في الضفة مؤخرا.


وأوضح أنه وفقا لآخر المعطيات، فإن عدد المعتقلين الإداريين "المعتقلين دون تهمة وتحت ذريعة وجود ملف سري" في معتقلات الاحتلال بلغ (2070) معتقلا إداريا، من بينهم نساء وأطفال، وهذه الأعداد متغيرة يوميا، مع استمرار إصدار المزيد من أوامر الاعتقال الإداري.

وفا


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