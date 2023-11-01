أطعمة ومشروبات تؤثر على فاعلية الأدوية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يمكن أن تؤثر بعض الأطعمة والمشروبات على فاعلية الأدوية بغض النظر عن الأمراض التي يتم علاجها، لذا يجب الانتباه إلى نوعية الأغذية التي نحصل عليها عند تناول أي من أنوع الأدوية مع ضرورة استشارة الطبيب المختص.



أطعمة ومشروبات تتفاعل مع الأدوية



1- اللبن

قد تتسبب منتجات الألبان في عدم قدرة الجسم على معالجة بعض المضادات الحيوية، وذلك لأن يحتوي على كمية كبيرة من المعادن بما في ذلك الكالسيوم، المغنيسيوم، البروتين وبالتالي ضعف فاعلية الأدوية، لذلك يجب الحرص جيدًا على تجنب اللبن عند تناول أدوية المضادات الحيوية للحصول على نتائج أكثر فاعلية.



2- الشوكولاتة

أثبتت نتائج بعض الدراسات، أن الشوكولاتة الداكنة بشكل خاص يمكن أن تضعف تأثيرات الأدوية المهدئة أو تلك التي تساعد على النوم ولكنها تعزز فاعلية الأدوية المنشطة، ولكن يجب الحذر جيدًا من الشوكولاتة الداكنة في حالة تناول الأدوية المستخدمة في علاج الاكتئاب، وذلك لأنها يمكن أن تسبب ارتفاع ضغط الدم بشكل ملحوظ، وبالتالي يفضل استشارة الطبيب المختص قبل البدء في تناولها مع أي أدوية.



3- القهوة

تناول القهوة بكميات زائدة يمكن أن تسبب ضعف فاعلية الأدوية المضادة للذهان، كما تتسبب القهوة في صعوبة امتصاص الجسم للحديد أو الاستفادة منه بأي شكل، لذلك يجب استشارة الطبيب المختص حول كمية القهوة التي يتم تناولها في حالة تناول أي أدوية.



4- عرق السوس

عادًة ما يستخدمه الأشخاص كأحد العلاجات العشبية في تحسين عملية الهضم، ولكنه يحتوي على مادة كيميائية تتسبب في التأثير على بعض الأدوية مما يقلل من فاعليتها، بالإضافة إلى ذلك يجب الامتناع عن العرق سوس تمامًا قبل إجراء أي جراحة واستشارة الطبيب المختص قبل تناوله في حالة تناول أي أدوية.

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