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القسام تقصف قوة اسرائيلية متوغلة في محور جنوب غزة بقذائف الهاون

11/1/2023 9:08:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت كتائب عز الدين القسام أنها قامت بقصف القوات المتوغلة في منطقة حجر الديك بقذائف الهاون.
وأضاف القسام، عبر قناتها على تيليجرام ، انها قصفت قوة اسرائيلية متوغلة في محور جنوب غزة.
وقالت في وقت سابق أنها تمكنت من تدمير 4 آليات اسرائيلية والإجهاز على قوة صهيونية متمركزة داخل أحد المباني في بيت حانون.


وان مجاهديها التحموا مع قوة صهيونية متوغلة في بيت حانون بعد مباغتتهم من خلف الخطوط ويشتبكون معها بمختلف أنواع الأسلحة.

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