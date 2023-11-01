القسام تقصف قوة اسرائيلية متوغلة في محور جنوب غزة بقذائف الهاون

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت كتائب عز الدين القسام أنها قامت بقصف القوات المتوغلة في منطقة حجر الديك بقذائف الهاون.
وأضاف القسام، عبر قناتها على تيليجرام ، انها قصفت قوة اسرائيلية متوغلة في محور جنوب غزة.
وقالت في وقت سابق أنها تمكنت من تدمير 4 آليات اسرائيلية والإجهاز على قوة صهيونية متمركزة داخل أحد المباني في بيت حانون.
وان مجاهديها التحموا مع قوة صهيونية متوغلة في بيت حانون بعد مباغتتهم من خلف الخطوط ويشتبكون معها بمختلف أنواع الأسلحة.
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