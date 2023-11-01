"معرض المغامرات والتخييم 2023" ينطلق غداً في مركز إكسبو الذيد

(MENAFN
- Misbar Communications) الشارقة، 31 أكتوبر، 2023:
تنطلق غداً الأربعاء في مركز إكسبو الذيد فعاليات النسخة الخامسة من "معرض المغامرات والتخييم 2023" الذي ينظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبإشراف مركز إكسبو الشارقة، ويشهد المعرض الذي يستمر حتى 5 نوفمبر المقبل مشاركة أكثر من 35 شركة ونخبة من أبرز العلامات التجارية المتخصصة في مجال التخييم والرحلات البرية والبحرية.
ويمنح معرض " المغامرات والتخييم" مع اعتدال الطقس وبداية موسم التخييم فرصة مثالية لهواة البر والتخييم لاقتناء كافة احتياجات رحلات السفاري والصيد البري والبحري، والتي ستقدمها نخبة من أهم وأشهر الشركات المتخصصة في هذا المجال ضمن منصات وأجنحة المعرض، بما في ذلك أحدث تقنيات وتجهيزات التخييم وإكسسواراتها ومستلزمات الرياضات الخارجية، إلى جانب أجهزة الأمان والسلامة الخاصة بالتخييم، ومعدات ولوازم الصيد والرماية.
أحدث مستلزمات الرحلات
كما يقدم المعرض المستلزمات الخاصة بالرحلات والرياضات البرية والبحرية، إلى جانب توفيره عدداً من الخدمات التي تستهوي الشباب الإماراتي الذي عرف عنه عشقه لكل ما هو جديد في عالم الرحلات البرية والمغامرات، حيث يتيح الحدث للزوار الفرصة للتواصل عن قرب مع الشركات المهتمة بكل ما يخص الحياة البرية والتفاعل مع هواة الصيد وهواة الرياضات الصحراوية، ومعرفة آخر مستجدات الرحلات السياحية البرية والبحرية، وأحدث معدات التخييم ورحلات السفاري.
مشاركات متنوعة
وتشهد الدورة الخامسة من الحدث تنوعاً في تخصصات الجهات العارضة، بما فيها الشركات المتخصصة في مقطورات السفر والمنازل المتنقلة وأجهزة الأمان والسلامة المتطلبة في التخييم بالإضافة إلى القطاعات العاملة في وسائل النقل الخاصة بالرحلات من دراجات نارية ورباعية الدفع، وشركات مستلزمات الرياضات البرية والبحرية، ومعدات الصيد والرماية.
ويشكل المعرض الذي يفتح أبوابه للزوار يومياً من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة 10 مساء، ويوم الجمعة من الساعة 3 ظهراً وحتى الساعة 11 مساء، بوابة لمحبي المغامرات ورحلات التخييم والسفاري للتعرف على أروع المناطق السياحية في الشارقة، حيث تمنح الإمارة لزوارها مجموعة متنوعة من المغامرات والوجهات الفريدة، بما تتميز به من مناظر طبيعية خلابة، وتنوع بيئي وتضريسي كبير يمنح المتعة والترفيه لرواد هذه النشاطات.
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