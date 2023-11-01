روسيا: أسقطنا 37 طائرة حربية أوكرانية خلال شهر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إسقاط الدفاعات الروسية 37 طائرة حربية أوكرانية، وأكثر من 1400 قذيفة ومسيّرة و6 صواريخ "أتاكامس" أمريكية أطلقتها قوات كييف الشهر الماضي.
وأشار إلى أن الطائرات الـ37 التي تم إسقاطها، تعادل ضعفي عدد طائرات "إف-16" التي يحضر الغرب لتسليمها لأوكرانيا، ما يعني أن تدمير هذه الطائرات سيستغرق حوالي 20 يوما.
RT
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