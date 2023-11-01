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روسيا: أسقطنا 37 طائرة حربية أوكرانية خلال شهر

11/1/2023 8:11:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إسقاط الدفاعات الروسية 37 طائرة حربية أوكرانية، وأكثر من 1400 قذيفة ومسيّرة و6 صواريخ "أتاكامس" أمريكية أطلقتها قوات كييف الشهر الماضي.
وأشار إلى أن الطائرات الـ37 التي تم إسقاطها، تعادل ضعفي عدد طائرات "إف-16" التي يحضر الغرب لتسليمها لأوكرانيا، ما يعني أن تدمير هذه الطائرات سيستغرق حوالي 20 يوما.

RT

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