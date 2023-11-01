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الأوقاف تعقد الامتحان السنوي المقرر بمنهاج الوعظ والإرشاد

11/1/2023 8:11:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عقدت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، أولى جلسات الامتحان السنوي المقرر في منهاج الوعظ والإرشاد للأئمة والواعظات في إقليم الوسط، اليوم الأربعاء، والذي يعتبر الأول من نوعه في الوزارة.


وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، إن عدد المتقدمين للامتحان في جلسته الأولى بلغ 911 إماماً و229 واعظة، شملت مقررات في حفظ القرآن الكريم والتفسير والحديث والنحو، فيما سيتم عقد الجلسة الثانية للأئمة والواعظات في إقليم الشمال 4 الشهر الحالي، كما ستُعقد الجلسة الثالثة في إقليم الجنوب في 7 الشهر الحالي.


وأشار البيان إلى أن الامتحان تعقده مديرية الوعظ والإرشاد، بالتعاون مع معهد الملك عبدالله الثاني لإعداد وتدريب الأئمة والدعاة ومديريات الأوقاف في المملكة، للمرة الأولى، ويهدف إلى رفع مستوى الأئمة والواعظات وقدراتهم ومستواهم العلمي والشرعي ضمن خططها المعدّة مُسبقًا، بما ينعكس على رسالة الوزارة ورؤيتها الدعوية، وتطوير مستوى الأداء لأصحاب الرسالة الدينية من أئمة وخطباء ووعاظ وواعظات.


وكانت الوزارة نظمت العديد من الدورات العلمية المتخصصة في المذاهب الفقهية والعلوم الشرعية لكوادرها، تم من خلالها منحهم شهادة الدبلوم في المذاهب الفقهية بالتعاون مع جامعة العلوم الإسلامية العالمية، حيث استفاد منها آلاف من الأئمة والوعاظ والواعظات والمؤذنين، لتعزيز دورهم في المساجد وتمكينهم من إحداث التغيير الإيجابي في المجتمع لتحصينه بالقيم والأخلاق الإسلامية التي حثنا عليها ديننا الحنيف.

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