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صحة غزة: ارتفاع عدد الشهداء في القطاع إلى 8796

11/1/2023 8:11:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول الماضي حتى اليوم الى 8796 شهيداً، منهم 3648 طفلاً، و2290 سيدة، و 22219 جريحاً، و2030 مفقوداً بينهم 1120 طفلاً.

وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الدكتور أشرف القدرة خروج مستشفى الصداقة التركي المخصص للسرطان عن الخدمة بسبب نفاذ الوقود.

وقال القدرة في مؤتمر صحفي، إنه لا يتوفر مستشفى آخر لديه القدرة على التعامل مع مرضى السرطان.
وبين :" اننا اصبحنا اكثر قلقا على خروج مجمع الشفاء الطبي عن الخدمة بسبب توقف المولدات نتيجة انعدام توفر الوقود خلال ساعات قليلة.
وناشد القدرة تركيا بضرورة التدخل لتزويد مستشفى الصداقة التركي بالوقود.

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