ميقاتي: الجرائم الإسرائيلية في غزة وصمة عار على جبين الإنسانية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، "إن الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة تشكل وصمة عار على جبين الإنسانية، وتدميرا لكل القيم والمبادئ التي قامت عليها العدالة الدولية، ولسوء الحظ بات القوي يدعي امتلاك الحق في وقت نحن تربينا على أن الحق هو مصدر القوة".
وفي كلمة خلال الاجتماع الدوري للحكومة بين ميقاتي أن العدوان الإسرائيلي على الجنوب وما ينتج عنه من شهداء وتدمير منازل وحرق محاصيل ونزوح وأضرار اقتصادية ومالية تطال الوطن ككل، هي عناوين عريضة برسم المجتمع الدولي الساكت عن الحق.
بترا
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