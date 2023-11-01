كتائب القسام : نلتحم الآن مع قوة صهيونية متوغلة في بيت حانون

كتائب القسام : نلتحم الآن مع قوة صهيونية متوغلة في بيت حانون
التاريخ
11/1/2023 8:11:06 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلنت كتائب القسام ان مجاهدوها يلتحمون في هذه الأثناء مع قوة صهيونية متوغلة في بيت حانون .
وقالت كتائب القسام في بيان عبر قناتها الرسمية على تيليجرام :" مجاهدو القسام يلتحمون في هذه الأثناء مع قوة صهيونية متوغلة في بيت حانون بعد مباغتتها من خلف الخطوط ويشتبكون معها بمختلف أنواع الأسلحة "
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