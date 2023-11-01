حادث بين 3 مركبات يُسبب أزمة سير قرب اشارات مستشفى الملكة علياء

حادث بين 3 مركبات يُسبب أزمة سير قرب اشارات مستشفى الملكة علياء
التاريخ
11/1/2023 8:11:06 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت إدارة السير المركزية، إن حادث سير بين 3 مركبات وانقلاب مركبة شحن سبب تباطؤ حركة السير ما بعد جسر الظاهر باتجاه إشارات مستشفى الملكة علياء العسكري .
وأضافت الإدارة في بيان لها، ان العمل جارٍ على رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور.
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