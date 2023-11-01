MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعاني الأشخاص المصابين بألم الظهر من عدم القدرة على الحركة والجلوس والنوم بشكل طبيعي، وربما يلجأون إلى استعمال بعض الكريمات لتخفيف الألم.



أسرع طريقة لعلاج ألم الظهر في أقل من ساعة

الإربة الساخنة وكمادات الثلج يلعبان دورًا مهمًا في تخفيف ألم الظهر حسب نوعه وسببه ومدى شدته، وبالتالي يمكن التخلص من هذا الألم المزعج خلال عدة دقائق مع تكرار وضع الكمادات وقت لآخر.



يمكن لأي شخص استخدام الكمادات الساخنة لتهدئة الألم أسفل الظهر، لكن يجب العلم بأن استعمال كمادات الثلج يأتي في حال التعرض لإصابة، مثل الإجهاد.



وضع كيس ثلج ملفوف في منشفة مباشرة على الظهر يمكن أن يقلل الالتهاب، وقد يوفر الثلج تأثيرًا مخدرًا لآلام الظهر المفاجئة والمكثفة.



يمكن للأشخاص استخدام كمادات باردة لتخفيف الآلام أو كيس من الثلج أو أكياس الخضار المجمدة المغطاة بمنشفة لحماية الجلد من قضمة الصقيع.



يتم ضع أكياس الثلج لمدة تصل إلى 20 دقيقة كحد أقصى، كذلك يمكن لإربة المياه الساخنة أن تعمل على تهدئة آلام الظهر خلال عدة دقائق، وتزيد من تدفق الدم، مما يسمح بالشفاء في وقت أسرع.



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