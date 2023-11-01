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المفوضية الأممية لحقوق الإنسان: الهجمات الإسرائيلية انتهاك لمبادئ القانون الدولي

11/1/2023 8:11:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت المتحدثة باسم المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، إليزابيث تروسيل، أن الهجمات الإسرائيلية تشكل انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي.


وأضافت تروسيل في تصريحات صحفية أن المفوضية الأممية لحقوق الإنسان قد وثقت جرائمًا إسرائيلية ضد الإنسانية في الحرب على غزة، وستستمر في توثيق هذه الانتهاكات ضد الإنسانية.


وأعربت تروسيل عن قلق المفوضية بشأن عدد المدنيين الذين استشهدوا جراء الحرب في غزة، وخاصة الأطفال، قائلة: "كثير من الضحايا في غزة هم أطفال، وهذا يثير قلقًا بالغًا."


وناشدت تروسيل بإطلاق سراح الرهائن لدى حماس، قائلة: "نحث جميع أطراف الصراع على الامتثال لقوانين الحرب."


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