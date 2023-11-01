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التربية الفلسطينية تقرر تحويل دوام المدارس عن بعد غداً الخميس

11/1/2023 8:11:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية عن تحويل دوام المدارس، يوم غدٍ الخميس 2/11/2023 عن بُعد.
وجاء ذلك عبر منشور لها على فيسبوك، على إثر ما تتعرض له مناطق في الضفة الغربية وغزة من عدوان غاشم كبير منذ 7 تشرين الأول الماضي.





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