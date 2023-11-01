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الناطق باسم حماس: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة

11/1/2023 8:11:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الناطق باسم حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" أن إسرائيل تقوم بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، وتستهدف بقصفها المنازل السكنية.
وأضاف الناطق باسم حماس خلال تصريحات لموقع الجزيرة أن تصعيد الهجمات من قوات الاحتلال الإسرائيلي يعكس عجزها عن تحقيق فوز ملموس في المعركة قائلاً:" تصعيد إسرائيل نابع من عجزها عن حسم المعركة"


وأشار إلى أن إسرائيل تسعى إلى تهجير الشعب الفلسطيني من شمال قطاع غزة إلى جنوبه.

MENAFN01112023000208011052ID1107351363

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