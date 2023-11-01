الناطق باسم حماس: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن الناطق باسم حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" أن إسرائيل تقوم بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، وتستهدف بقصفها المنازل السكنية.
وأضاف الناطق باسم حماس خلال تصريحات لموقع الجزيرة أن تصعيد الهجمات من قوات الاحتلال الإسرائيلي يعكس عجزها عن تحقيق فوز ملموس في المعركة قائلاً:" تصعيد إسرائيل نابع من عجزها عن حسم المعركة"
وأشار إلى أن إسرائيل تسعى إلى تهجير الشعب الفلسطيني من شمال قطاع غزة إلى جنوبه.
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