مطرانية اللاتين تنظم وقفة صلاة من أجل وقف العدوان على غزة

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نظمّت النيابة البطريركيّة اللاتينيّة في الأردن، مساء اليوم الثلاثاء، وقفة صلاة وإضاءة شموع من أجل وقف العدوان على غزة ومن أجل السلام في كل فلسطين، ودعما لجهود الملك الدبلوماسية والانسانية، وذلك في ساحة كنيسة العذراء الناصرية في الصويفية، بمشاركة المئات من المصلين.

وقال المطران جمال دعيبس النائب البطريركي للاتين: إنّ صلاة اليوم هي وقفة للدفاع عن إنسانيّة الإنسان، وعن حق كل إنسان في الحياة والعيش الكريم، مشدّدًا على أنّ ما يحدث في غزة من مجازر هو هزيمة للقيم الإنسانيّة والدينيّة، ولا يجوز تبريره بأي شكل من الأشكال، كما لا يجوز تبرير أي اعتداء على الإنسان، وتمييز بين إنسان وإنسان.

وأضاف: إنّ الله تعالى خلق كل البشر متساوين، مانحًا إياهم الحياة والكرامة، ولا يحقّ لأي إنسان أن ينزع هذه الحياة وهذه الكرامة من الإنسان. وبالتالي، لا يحقّ لأحدٍ أن يمنع سبل العيش عن أناس أبرياء، فيقطع الغذاء والمياه والكهرباء والوقود والاتصالات. كما لا يحقّ لأي كان أن يميّز بين البشر، ويعامل أكثر من مليوني إنسان معاملة لا إنسانية.

وأشار إلى ما جاء على لسان جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم بأنّ السبيل الوحيد لمستقبل آمن لشعوب الشرق الأوسط والعالم أجمع، يبدأ بالإيمان بأنّ حياة كل إنسان متساوية في القيمة. وقال: هذا ما ندافع عنه، ونضم أصواتنا إلى أصوات الكثير من الأصوات المحبّة للسلام. ومع شعورنا بالإلم لما يحدث في غزة، لن نستسلم لا للكراهيّة ولا للعنف ولا لليأس.

وكان الأب حنا كلداني، راعي كنيسة العذراء الناصريّة، قد وجّه كلمة في بداية الصلاة أكد فيها بأنّ جميع الأردنيين، من مسيحيين ومسلمين، متحدين خلف جلالة الملك عبدالله الثاني في تأكيداته على الثوابت الأردنيّة العربيّة، لنصرة الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة المنكوبة، وعلى عدالة قضيته.

وشارك بالصلاة السفير البابوي لدى الاردن يوحنا دال توسو، و مدير المركز الكاثوليكي للدراسات والاعلام الاب رفعت بدر، والامين العام لمطرانية اللاتين الاب عماد علمات، وعدد من الكهنة والرهبان والراهبات والمؤمنين القادمين من مختلف الكنائس التابعة للبطريركية اللاتينية. ورفعت الجموع الشموع في ايديها، ووقفوا دقيقة صمت كصلاة حارة من أجل ارواح الشهداء.

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