جماهير شعبنا في طولكرم تشيّع جثمان الشهيد مجدي عواد إلى مثواه الأخير

(MENAFN
- Palestine News Network )
طولكرم/PNN- شيّعت جماهير شعبنا في محافظة طولكرم، اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد مجدي زكريا يوسف عواد (65 عاما)، الذي ارتقى برصاص الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحام المدينة فجرا.
وانطلق موكب التشييع من مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في المدينة، وسط تكبيرات وهتافات وطنية غاضبة ومنددة بجرائم الاحتلال وعدوانه المتواصل على شعبنا في كافة محافظات الوطن.
وأدى المشيعون الصلاة على جثمان الشهيد في مسجد السلام في مخيم طولكرم، قبل مواراته الثرى في المقبرة الغربية للمدينة.
وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة طولكرم، واندلعت مواجهات عنيفة مع المواطنين في مختلف أحيائها، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي، ما أدى إلى استشهاد عواد أثناء توجهه لصلاة الفجر علما أنه من ذوي الإعاقة.
ونعت حركة "فتح" والقوى الوطنية والإسلامية في طولكرم الشهيد عواد، منددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني ومدنه ومخيماته المستباحة ليل نهار، في حين عم الإضراب الشامل المحافظة بشكل كامل حدادا على أرواح شهداء غزة والوطن.
وباستشهاد عواد يرتفع حصيلة شهداء محافظة طولكرم منذ بدء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين أول/ اكتوبر الى 25 شهيدا.
ـــــــ
هـ.ح/ر.ح
MENAFN01112023000205011050ID1107351360
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.