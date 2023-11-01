جماهير شعبنا في طولكرم تشيّع جثمان الشهيد مجدي عواد إلى مثواه الأخير

MENAFN - Palestine News Network ) طولكرم/PNN- شيّعت جماهير شعبنا في محافظة طولكرم، اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد مجدي زكريا يوسف عواد (65 عاما)، الذي ارتقى برصاص الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحام المدينة فجرا.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في المدينة، وسط تكبيرات وهتافات وطنية غاضبة ومنددة بجرائم الاحتلال وعدوانه المتواصل على شعبنا في كافة محافظات الوطن.

وأدى المشيعون الصلاة على جثمان الشهيد في مسجد السلام في مخيم طولكرم، قبل مواراته الثرى في المقبرة الغربية للمدينة.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة طولكرم، واندلعت مواجهات عنيفة مع المواطنين في مختلف أحيائها، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي، ما أدى إلى استشهاد عواد أثناء توجهه لصلاة الفجر علما أنه من ذوي الإعاقة.

ونعت حركة "فتح" والقوى الوطنية والإسلامية في طولكرم الشهيد عواد، منددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني ومدنه ومخيماته المستباحة ليل نهار، في حين عم الإضراب الشامل المحافظة بشكل كامل حدادا على أرواح شهداء غزة والوطن.

وباستشهاد عواد يرتفع حصيلة شهداء محافظة طولكرم منذ بدء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين أول/ اكتوبر الى 25 شهيدا.

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هـ.ح/ر.ح







