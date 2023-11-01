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3 معتقلين من جنين يدخلون أعواما جديدة في معتقلات الإحتلال

11/1/2023 8:10:37 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN- دخل ثلاثة معتقلين من محافظة جنين، اليوم الأربعاء، أعواما جديدة في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن المعتقل سعيد حسام سعيد طوباسي من مخيم جنين دخل عامه الـ22 وهو محكوم مدى الحياة، علما أنه شقيق لشهيدين برصاص الاحتلال.

فيما دخل المعتقلان محمد فؤاد خالد واكد من قرية العرقة غرب جنين عامه الـ22، وهو محكوم بالسجن 26 عاما، وفادي طلال سالم السعدي من جنين عامه الـ 20، وهو محكوم بالسجن 28عاما.


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