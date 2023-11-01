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الاحتلال يهدم منزلين وخمس غرف زراعية في الخضر جنوب بيت لحم

11/1/2023 8:10:37 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، منزلين وخمس غرف زراعية، في بلدة الخضر، جنوب بيت لحم .

وأفاد الناشط في مجال مقاومة الجدار والاستيطان أحمد صلاح لمراسلنا، بإن قوات الاحتلال ترافقها جرافة اقتحمت منطقة "شوشحلة" غرب الخضر، وهدمت منزلين يعودان للمواطن خالد محمود عبد الفتاح صلاح، وآخر من عائلة الافندي، ويتكون كل منزل من طابقين تبلغ مساحة كل طابق 70 مترا مربعا، وهما مشيدان منذ 80 عاما.

وأضاف أن قوات الاحتلال هدمت ايضا خمس غرف زراعية تعود للمواطنين: محمود غازي صلاح، وعلي محمود عبد السلام صلاح، ومنذر عيسى الشيخ، ولطفي صلاح الدين صلاح، ومحمد علي صلاح.

وأشار إلى ان قوات الاحتلال جرفت مساحات من الأرض واقتلعت عشرات الأشجار، في محيط الغرف الزراعية.-


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