الاحتلال يهدم منزلين وخمس غرف زراعية في الخضر جنوب بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، منزلين وخمس غرف زراعية، في بلدة الخضر، جنوب بيت لحم .
وأفاد الناشط في مجال مقاومة الجدار والاستيطان أحمد صلاح لمراسلنا، بإن قوات الاحتلال ترافقها جرافة اقتحمت منطقة "شوشحلة" غرب الخضر، وهدمت منزلين يعودان للمواطن خالد محمود عبد الفتاح صلاح، وآخر من عائلة الافندي، ويتكون كل منزل من طابقين تبلغ مساحة كل طابق 70 مترا مربعا، وهما مشيدان منذ 80 عاما.
وأضاف أن قوات الاحتلال هدمت ايضا خمس غرف زراعية تعود للمواطنين: محمود غازي صلاح، وعلي محمود عبد السلام صلاح، ومنذر عيسى الشيخ، ولطفي صلاح الدين صلاح، ومحمد علي صلاح.
وأشار إلى ان قوات الاحتلال جرفت مساحات من الأرض واقتلعت عشرات الأشجار، في محيط الغرف الزراعية.-
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