الموجززززززززززززززززززززززززز

(MENAFN
- Palestine News Network )
جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الــــ26 على التوالي قصف العنيف على القطاع برا وبحرا وجوا، مخلفًا وراءه دمارًا هائلاً وخسائر فادحة في الأرواح والممتلكات. وحصيلة الشهداء ترتفع إلى أكثر من 8700 بالإضافة إلى اكثر من 22 الف مصاب.
فتح معبر رفح البري لخروج 70 جريحا والعشرات من مزدوجي الجنسية إلى الجانب المصري
جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في محافظة جنين، اليوم الأربعاء، جثامين الشهداء الثلاثة، محمد جرار، ووئام الحريري، وينال حمران،
الذين ارتقوا فجرا، في عدوان إسرائيلي على مدينة جنين، ومخيمها.
-الجيش الاسرائيل، يعلن مقتل 13 من جنوده في الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في شمال قطاع غزة.ووزير
جيش الاحتلال يصف الخسائر في صفوف جنوده بالضربة المؤلمة.
وزارة التربية والتعليم تعلن تحول التعليم غدا الخميس عن بعد نظرا للظروف الراهنة
-هذه الليلة: يكون الجو غائمًا جزئياً وفرصة ضعيفة لامطار محلية متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الخميس: يكون الجو غائما جزئيا حارا نسبيا نهاراً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وفرصة ضعيفة لامطار محلية متفرقة على بعض المناطق، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى
معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
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