الموجززززززززززززززززززززززززز

MENAFN - Palestine News Network ) جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الــــ26 على التوالي قصف العنيف على القطاع برا وبحرا وجوا، مخلفًا وراءه دمارًا هائلاً وخسائر فادحة في الأرواح والممتلكات. وحصيلة الشهداء ترتفع إلى أكثر من 8700 بالإضافة إلى اكثر من 22 الف مصاب.

فتح معبر رفح البري لخروج 70 جريحا والعشرات من مزدوجي الجنسية إلى الجانب المصري





جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في محافظة جنين، اليوم الأربعاء، جثامين الشهداء الثلاثة، محمد جرار، ووئام الحريري، وينال حمران،

الذين ارتقوا فجرا، في عدوان إسرائيلي على مدينة جنين، ومخيمها.





-الجيش الاسرائيل، يعلن مقتل 13 من جنوده في الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في شمال قطاع غزة.ووزير

جيش الاحتلال يصف الخسائر في صفوف جنوده بالضربة المؤلمة.





وزارة التربية والتعليم تعلن تحول التعليم غدا الخميس عن بعد نظرا للظروف الراهنة

-هذه الليلة: يكون الجو غائمًا جزئياً وفرصة ضعيفة لامطار محلية متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس: يكون الجو غائما جزئيا حارا نسبيا نهاراً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وفرصة ضعيفة لامطار محلية متفرقة على بعض المناطق، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى

معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



