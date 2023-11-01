التربية: الدوام المدرسي إلكترونيا غدا الخميس

التربية: الدوام المدرسي إلكترونيا غدا الخميس
التاريخ
11/1/2023 8:10:35 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، أن الدوام المدرسي سيكون إلكترونيا "عن بعد" يوم غد الخميس.
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