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نتائج مثيرة للبحث عن بقايا سفينة نوح

11/1/2023 8:00:27 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أسفرت الحفريات، التي أجريت في جبل أرارات، المكان الذي نزل فيه نوح عليه السلام، وجماعته بانتظار انتهاء الطوفان، عن نتائج مثيرة للاهتمام، وفق «كومسومولسكايا برافدا».

وتبين أن سفينة نوح تقع إلى حد الآن على قمة جبل أرارات، وتظهر من وقت إلى آخر من تحت الثلج، أو بالأحرى تم العثور على آثار مياه البحر والطين وبقايا الكائنات البحرية على جبل أرارات، الأمر الذي يؤكد ما جاء عن الطوفان العظيم، الذي أهلك الله به البشرية الغارقة في الخطايا، وعن السفينة التي بناها نوح، ونجا عليها مع أهله وحيواناته، آخذاً معه «من كل مخلوق زوجاً».

وأعلن عن تلك الاكتشافات علماء من ثلاث جامعات تركية، حيث قاموا بأعمال التنقيب في موقع يسمى بـ«قمم أرارات»، وتباينت المعلومات حول هذا الاكتشاف، ويدعي الأتراك أنه تمت الإشارة إليها عام 1959 من قبل مصمم الخرائط الخبير الكابتن دوروبينار.

بينما قالت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، التي نشرت صورها عام 1995 إنها التقطتها عام 1949 من طائرة تجسس، وتم تصوير المكان الغامض أكثر من مرة من المدار من قبل الأمريكيين والأوروبيين.

ولكن حتى الصور الواضحة جداً، التي تم التقاطها عام 2003 بواسطة القمر الصناعي «كويك بيرد» بدقة تصل إلى 60 سنتيمتراً، لم تؤد إلى أي استنتاجات لا لبس فيها.
ويرى البعض: «إن «قمم أرارات» تمثل سفينة نوح أو بالأحرى بقاياها المتحجرة».

في العام الماضي جمع العلماء الأتراك عشرات العينات من المنطقة، أي كما يعتقدون، حول وبالقرب من سفينة نوح، وقاموا بتحليلها، ويزعمون الآن أن العينات تحتوي على مواد طينية وبحرية، بالإضافة إلى كائنات بحرية عمرها نحو 5500 سنة.


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