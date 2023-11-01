تعاون بين مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم وجامعة أم القيوين في برامج التطوير والتدريب

وقع مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم أمس مذكرة تفاهم مع جامعة أم القيوين، وقد وقع الاتفاقية كل من المستشار إبراهيم شوقي الأمين العام للمركز، والدكتور جلال عبدالله حاتم مدير الجامعة، وذلك بحضور محمد مصبح النعيمي رئيس غرفة تجارة رأس الخيمة رئيس مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم، ومحمد السبب مدير عام الغرفة بالوكالة وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وذلك لتعزيز التعاون بين المركز والجامعة والتعريف بدوره في مجال التحكيم، فضلاً عن ضرورة نشر الوعي القانوني بالتحكيم التجاري كوسيلة بديلة للتقاضي يقوم فيها المتخاصمون باللجوء إلى جهة محايدة تمتاز فيها بالسرعة والسرية.

وتعكس الاتفاقية رغبة كل من جامعة أم القيوين ومركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم إحدى مبادرات غرفة رأس الخيمة، على العمل معاً والسعي لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في مجالات التأهيل العلمي ونشر الثقافة القانونية من خلال تنظيم ورش العمل واللقاءات التي تستهدف طلبة الجامعة ورواد الأعمال في إمارة أم القيوين، والاستفادة من قدرات وإمكانيات مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم، في التدريب العملي لطلبة كليات القانون وإدارة الأعمال، والتنسيق فيما بينهما لتنظيم الندوات والفعاليات والبرامج حول الوساطة والتحكيم وغيره من الحلول البديلة لحل المنازعات التجارية، واتفق الجانبان على التعاون في برامج التطوير والتدريب، وتبادل الخبرات والمعلومات حول مختلف وسائل تسوية النزاعات التجارية لما فيه المصلحة المشتركة.

من جهته أكد محمد مصبح النعيمي رئيس غرفة رأس الخيمة رئيس مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم، على إن توقيع الاتفاقية يأتي في وقت يبرز فيه التحكيم كركيزة أساسية للعمل التجاري في المنطقة، مضيفاً إن هذه الاتفاقية مع جامعة أم القيوين ستسهم في تعزيز التعاون المشترك، والاستفادة من خبرات الكوادر القانونية بالمركز، وبما لديه من محكمين دوليين ملمين بأصول التحكيم الدولية وإجراءاتها المعتمدة، موجهاً هذه الكفاءات والخبرات لتنمية مهارات طلبة الكليات ذات الاختصاص بالجامعة، والترويج للتحكيم والوسائل البديلة لتسوية النزاعات التجارية، الأمر الذي سيساهم في تعزيز تنافسية بيئة أعمالنا بوصفها بيئة متطورة ومعاصرة ومواكبة للتغيرات في مجتمع الأعمال.

وبدوره أثنى الدكتور جلال عبدالله حاتم مدير الجامعة، على دور مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم كوجهة لتسوية المنازعات التجارية، ودعم مسيرة التحكيم التجاري في الإمارة بل وكل إمارات الدولة، لافتاً إلى أهمية إدراج مادة التحكيم التجاري كمساق ضمن خطة برنامج البكالوريوس في كليات القانون بكل الجامعات، وأعلن عن تطلعات الجامعة قريباً لموافقة الاعتماد الأكاديمي لإطلاق الجامعة لبرنامج الماجستير في التحكيم. كما أشاد بحرص القائمين على مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم لتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة مع المؤسسات الأكاديمية والتعليمية.

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