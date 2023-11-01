بينهم رودريغو.. ريال مدريد يستعد لإعلان تجديد عقود 4 نجوم

يعمل نادي ريال مدريد على تجديد عقود مجموعة من لاعبيه، بعدما أعلن خلال الأيام الماضية توقيع عقداً جديداً مع نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وبحسب صحيفة "ذا أتلتيك" الإنجليزية، فإن ريال مدريد يرغب في تجديد عقود 4 لاعبين، هم إيدير ميليتاو، ورودريغو غوس، وإدواردو كامافينغا، وفيدي فالفيردي.

وقال الصحفي الإيطالي المعروف فابريزيو رومانو في هذا الشأن، أن ريال مدريد جدد بالفعل عقد رودريغو، لكنه لم يتم الإعلان عن الأمر بعد.

وأكد رومانو أن عقد رودريغو الجديد مع الريال سيكون حتى عام 2028، مع وجود شرط جزائي قيمته 1 مليار يورو.

يذكر أن عقد فينيسيوس الجديد، يبقيه مع الميرنغي حتى عام 2027.

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