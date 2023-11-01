Wednesday, 01 November 2023 04:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بينهم رودريغو.. ريال مدريد يستعد لإعلان تجديد عقود 4 نجوم

11/1/2023 8:00:26 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

يعمل نادي ريال مدريد على تجديد عقود مجموعة من لاعبيه، بعدما أعلن خلال الأيام الماضية توقيع عقداً جديداً مع نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وبحسب صحيفة "ذا أتلتيك" الإنجليزية، فإن ريال مدريد يرغب في تجديد عقود 4 لاعبين، هم إيدير ميليتاو، ورودريغو غوس، وإدواردو كامافينغا، وفيدي فالفيردي.

وقال الصحفي الإيطالي المعروف فابريزيو رومانو في هذا الشأن، أن ريال مدريد جدد بالفعل عقد رودريغو، لكنه لم يتم الإعلان عن الأمر بعد.

وأكد رومانو أن عقد رودريغو الجديد مع الريال سيكون حتى عام 2028، مع وجود شرط جزائي قيمته 1 مليار يورو.

يذكر أن عقد فينيسيوس الجديد، يبقيه مع الميرنغي حتى عام 2027.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN01112023000110011019ID1107351292

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث