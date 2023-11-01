بينهم رودريغو.. ريال مدريد يستعد لإعلان تجديد عقود 4 نجوم

(MENAFN
- Al-Bayan)
يعمل نادي ريال مدريد على تجديد عقود مجموعة من لاعبيه، بعدما أعلن خلال الأيام الماضية توقيع عقداً جديداً مع نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور.
وبحسب صحيفة "ذا أتلتيك" الإنجليزية، فإن ريال مدريد يرغب في تجديد عقود 4 لاعبين، هم إيدير ميليتاو، ورودريغو غوس، وإدواردو كامافينغا، وفيدي فالفيردي.
وقال الصحفي الإيطالي المعروف فابريزيو رومانو في هذا الشأن، أن ريال مدريد جدد بالفعل عقد رودريغو، لكنه لم يتم الإعلان عن الأمر بعد.
وأكد رومانو أن عقد رودريغو الجديد مع الريال سيكون حتى عام 2028، مع وجود شرط جزائي قيمته 1 مليار يورو.
يذكر أن عقد فينيسيوس الجديد، يبقيه مع الميرنغي حتى عام 2027.
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