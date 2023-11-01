الملك تشارلز الثالث يحضر مؤتمر الأطراف كوب 28 في الإمارات

أعلن مركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع للحكومة البريطانية، عن حضور الملك تشارلز الثالث مراسم افتتاح قمة العمل المناخي الدولي في مؤتمر الأطراف كوب 28، في الإمارات، بناء على دعوة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبطلب من الحكومة البريطانية، وذلك في 1 ديسمبر 2023.

وسيلقي الملك كلمة افتتاحية في هذه القمة، وأثناء زيارته إلى الإمارات، سوف ينتهز الملك الفرصة لعقد لقاءات مع قيادات المنطقة، عشية انعقاد مؤتمر الأطراف كوب 28.

وقال مركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع للحكومة البريطانية في بيان تلقت "البيان" نسخة منه، عشية انطلاق قمة العمل المناخي الدولية، سوف يحضر الملك تشارلز حفل استقبال لإطلاق "منتدى الأعمال والعمل الخيري المتعلق بالمناخ" الأول في كوب 28. هذا المنتدى، الذي يستمر ليومين بموازاة قمة العمل المناخي العالمي، تستضيفه رئاسة كوب 28 في شراكة استراتيجية مع مبادرة الأسواق المستدامة. ويجمع هذا المنتدى رفيع المستوى قيادات الشركات والمؤسسات المالية والعمل الخيري سعيا لتعجيل الخروج بحلول لمعالجة تغير المناخ وحماية الطبيعة، والسعي إلى تطبيقها وتحقيق نتائج بهذا الصدد.



