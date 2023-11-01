خلال اليوم الأول.. الدار العقارية تبيع كل وحدات مرحلتين بمشروعها السكني الأول في دبي بـ 3.1 مليارات درهم

أعلنت شركة الدار العقارية «الدار»، اليوم، عن نجاحها في بيع كافة الوحدات المطروحة ضمن أولى مشاريعها السكنية في دبي، «جنان من الدار» («جنان»)، حيث طرحت المجموعة 468 وحدة في المرحلة الأولى. واستجابةً للطلب غير المسبوق خلال يوم الطرح، قامت الدار بإطلاق المرحلة الثانية من المشروع، والذي يتضمن 318 وحدة إضافية، ليبلغ بذلك إجمالي الوحدات المُباعة 786 فيلا وتاون هاوس بقيمة 3.1 مليارات درهم. ويعكس هذا الأداء الجاذبية القوية التي تتمتع بها الدار كخيار مُفضل لمشتري المنازل والمستثمرين.



وساهم المشترون المقيمون وغير المقيمين في الدولة بنسبة 77 % من إجمالي المبيعات، ما يعكس جاذبية دبي كمركز عالمي رئيس للاستثمار العقاري، ووجهة مفضلة للإقامة طويلة المدى، بينما ساهم المواطنون بنسبة 23 ٪ المتبقية. كما ساهمت الإناث بنسبة 24 ٪ من المبيعات، بينما ساهم الذكور بنسبة 76 ٪ المتبقية.

تجدر الإشارة إلى أن 51 ٪ من المشترين في مشروع «جنان»، لا تتجاوز أعمارهم 45 عاماً، ما يبرهن على رغبة الأجيال الشابة بالعيش في مجمعات تركز على الصحة والرفاه. كما أن 85 ٪ من المشترين يستثمرون للمرة الأولى في مشاريع الدار العقارية، وهو ما يعكس نمو قاعدة عملاء الشركة.



ستقوم الدار بإطلاق المرحلة الأخيرة من مشروع «جنان»، والتي ستشمل المزيد من وحدات الفلل والتاون هاوس، بالإضافة إلى شقق سكنية متاحة للمشترين من كافة الجنسيات في بداية عام 2024. ويعد «جنان» أول مجمّع سكني من أصل ثلاثة مشاريع سكنية جديدة، تعتزم الدار تطويرها في دبي، في إطار شراكتها الاستراتيجية مع دبي القابضة، شركة الاستثمار العالمية متنوّعة الأنشطة، والتي تمارس أعمالها في أكثر من 13 دولة حول العالم.

وفي هذه المناسبة، قال راشد العميرة الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار للتطوير: «نحن سعداء جداً بالإقبال الكبير الذي سجله مشروعنا السكني الأول في دبي، والذي يؤكد قناعتنا بجاذبية المفاهيم السكنية الجديدة لدى المشترين المحليين والدوليين في الإمارة. وقد برهن عملاؤنا على حماسهم الكبير لدخول الدار إلى دبي، من خلال حضور المئات إلى مراكز مبيعات الشركة في دبي وأبوظبي. وتعكس قوة مبيعات مشروع «جنان»، ثقة العملاء الراسخة بشركة الدار التي تشتهر بمشاريعها التطويرية عالية الجودة، ولا شك أن سمعة دبي كوجهة جاذبة للعيش، كان لها دورٌ كبير في نجاح طرح المشروع ومبيعاته القوية».



يُعد «جنان» مجمّعاً سكنياً فاخراً، يقدم توازناً فريداً بين عناصر الطبيعة الخلابة، ورفاه قاطنيه وسط أجواء هادئة، بعيداً عن صخب المدينة. ومن المقرر بدء الأعمال الإنشائية في المرحلة الأولى من المشروع خلال الربع الثاني من عام 2024، ومن المتوقع أن يبدأ التسليم خلال الربع الثالث من عام 2027.