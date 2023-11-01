المراسل (عبود) مفقود!

(MENAFN
- Khaberni) خبرني – يواصل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي بحثهم عن الفتى الغزاوي عبود، والذي نشط على مواقع التواصل الاجتماعي منذ بدء العدوان الغاشم على القطاع.
عبود من سكان مخيم جباليا انقطع التواصل معه منذ أيام، ولا يوجد أية معلومات عنه.
"عبود الغزاوي" بدأ ببث الفيديوهات في 7 من أكتوبر، تحت وقع الرشقات الصاروخية الهمجية التي أطلقت من القطاع باتجاه مستوطنات شراذم الاحتلال في غلاف غزة، وعرف بخفة دمه ونقله مشاهد الدمار بطريقة فكاهية فيها تهكم على العدو الغاشم.
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