Wednesday, 01 November 2023 04:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المراسل (عبود) مفقود!

11/1/2023 8:00:07 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني – يواصل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي بحثهم عن الفتى الغزاوي عبود، والذي نشط على مواقع التواصل الاجتماعي منذ بدء العدوان الغاشم على القطاع.

عبود من سكان مخيم جباليا انقطع التواصل معه منذ أيام، ولا يوجد أية معلومات عنه.

"عبود الغزاوي" بدأ ببث الفيديوهات في 7 من أكتوبر، تحت وقع الرشقات الصاروخية الهمجية التي أطلقت من القطاع باتجاه مستوطنات شراذم الاحتلال في غلاف غزة، وعرف بخفة دمه ونقله مشاهد الدمار بطريقة فكاهية فيها تهكم على العدو الغاشم.

MENAFN01112023000151011027ID1107351282

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث