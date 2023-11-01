المراسل (عبود) مفقود!

MENAFN - Khaberni) خبرني – يواصل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي بحثهم عن الفتى الغزاوي عبود، والذي نشط على مواقع التواصل الاجتماعي منذ بدء العدوان الغاشم على القطاع.

عبود من سكان مخيم جباليا انقطع التواصل معه منذ أيام، ولا يوجد أية معلومات عنه.

"عبود الغزاوي" بدأ ببث الفيديوهات في 7 من أكتوبر، تحت وقع الرشقات الصاروخية الهمجية التي أطلقت من القطاع باتجاه مستوطنات شراذم الاحتلال في غلاف غزة، وعرف بخفة دمه ونقله مشاهد الدمار بطريقة فكاهية فيها تهكم على العدو الغاشم.