6 أطعمة لا ينبغي تجميدها.. لن تخطر في بالك

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- Khaberni) خبرني - إليك بعض الأطعمة التي يجب تجنب تجميدها، حيث تفسد بسرعة وتصبح غير صالحة للتقديم:
1. خضار السلطة مثل الخس، والخيار، والطماطم، والبطاطا النيئة، والكوسا.
2. الفواكه التي تتأكسد مثل الأفوكادو والموز والأجاص، إلا إذا أضيف لها عصير الليمون والسكر.
3. الكاسترد والمايونيز وجميع الصلصات التي تحتوي على صفار البيض، حيث تتكتل عند التجميد.
4. الأطعمة المقلية، حيث تصبح جافة وعسيرة المضغ، باستثناء البطاطس المقلية التي يمكن تجميدها بعد قليها نصف قلية.
5. الجيلاتين، حيث يصبح مثل الجلد ويفقد نكهته.
6. المشروبات الغازية، حيث قد تنفجر عند التجميد.
تجنب تجميد هذه الأطعمة سيساعدك في الحفاظ على جودتها ونكهتها.
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