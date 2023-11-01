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6 أطعمة لا ينبغي تجميدها.. لن تخطر في بالك

11/1/2023 8:00:07 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - إليك بعض الأطعمة التي يجب تجنب تجميدها، حيث تفسد بسرعة وتصبح غير صالحة للتقديم:

1. خضار السلطة مثل الخس، والخيار، والطماطم، والبطاطا النيئة، والكوسا.

2. الفواكه التي تتأكسد مثل الأفوكادو والموز والأجاص، إلا إذا أضيف لها عصير الليمون والسكر.

3. الكاسترد والمايونيز وجميع الصلصات التي تحتوي على صفار البيض، حيث تتكتل عند التجميد.

4. الأطعمة المقلية، حيث تصبح جافة وعسيرة المضغ، باستثناء البطاطس المقلية التي يمكن تجميدها بعد قليها نصف قلية.

5. الجيلاتين، حيث يصبح مثل الجلد ويفقد نكهته.

6. المشروبات الغازية، حيث قد تنفجر عند التجميد.

تجنب تجميد هذه الأطعمة سيساعدك في الحفاظ على جودتها ونكهتها.

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