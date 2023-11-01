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المودل لولي مثيرة للجدل ومؤثرة على السوشيال ميديا

11/1/2023 7:19:10 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - انتشر مؤخرا اسم
المودل لولي بطريقة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث وصفت بالفتاة المثيرة للجدل وصاحبة الجمال الآخاذ ، وخصوصا بأنها تهتم بتفاصيل كل إطلالة من اطلالاتها وبطريقة التقاط الصور بشكل مميز .


وفي دردشة سريعة مع خبر عاجل صرحت بأنها تحب البساطه وعدم التصنع ،لتكون قريبة من كل فتيات جيلها.


كما أكدت أنها تسعى لأن تكون مؤثرة بالمجتمع،فهي من واقع خبرتها تعطي نصائح لكل صبية فيما يخص الاهتمام بأناقتها وجمالها مشيرة إلى أن اهتمامها الاول
ظهور جمال كل بنت .


ومن خلال الحوار اخبرتنا المودل لولي عن بداياتها وطفولتها قائلة: حياتي بسيطة عشتها كفتاة عادية ،
اما اهتمامي بالجمال والموضة أتى كموهبة منذ كنت طفلة كانت تلفتني الملابس الجميلة وكل مايخص المرأة في هذا المجال .


كونت نفسها في مجال عرض الأزياء خطوة بخطوة حتى أصبحت وجه اعلاني لعدد من عيادات التجميل

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