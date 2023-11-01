المودل لولي مثيرة للجدل ومؤثرة على السوشيال ميديا

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- Khaberni) خبرني - انتشر مؤخرا اسم
المودل لولي بطريقة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث وصفت بالفتاة المثيرة للجدل وصاحبة الجمال الآخاذ ، وخصوصا بأنها تهتم بتفاصيل كل إطلالة من اطلالاتها وبطريقة التقاط الصور بشكل مميز .
وفي دردشة سريعة مع خبر عاجل صرحت بأنها تحب البساطه وعدم التصنع ،لتكون قريبة من كل فتيات جيلها.
كما أكدت أنها تسعى لأن تكون مؤثرة بالمجتمع،فهي من واقع خبرتها تعطي نصائح لكل صبية فيما يخص الاهتمام بأناقتها وجمالها مشيرة إلى أن اهتمامها الاول
ظهور جمال كل بنت .
ومن خلال الحوار اخبرتنا المودل لولي عن بداياتها وطفولتها قائلة: حياتي بسيطة عشتها كفتاة عادية ،
اما اهتمامي بالجمال والموضة أتى كموهبة منذ كنت طفلة كانت تلفتني الملابس الجميلة وكل مايخص المرأة في هذا المجال .
كونت نفسها في مجال عرض الأزياء خطوة بخطوة حتى أصبحت وجه اعلاني لعدد من عيادات التجميل
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