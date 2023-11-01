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دورات تدريبية لأعضاء الهيئة التدريسية الجدد بجامعة عمان الاهلية

11/1/2023 7:19:10 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - نظم مركز الحوراني للتعلم الالكتروني بالتعاون مع دائرة العلاقات العامة في جامعة عمان الاهلية دورة لأعضاء الهيئة التدريسية الجدد.


حيث قام مدير المركز السيد أشرف نيروخ بالترحيب بهم وتعريفهم بالمركز ومهماته واهدافه وتطلعاته للتطوير التكنولوجي في الجامعة .


وقدّم رؤساء الأقسام في المركز دورات تدريبية ومنها: دورة ادخال البيانات الشخصية لأعضاء الهيئة التدريسية الجدد ، ودورة نظام تسجيل المحاضرات التفاعلية ، ودورة نظام التعلم الإلكتروني، ومايكروسوفت تيمز، وأنظمة بوابة الجامعة على الهاتف المحمول.

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