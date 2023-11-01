دورات تدريبية لأعضاء الهيئة التدريسية الجدد بجامعة عمان الاهلية

وقدّم رؤساء الأقسام في المركز دورات تدريبية ومنها: دورة ادخال البيانات الشخصية لأعضاء الهيئة التدريسية الجدد ، ودورة نظام تسجيل المحاضرات التفاعلية ، ودورة نظام التعلم الإلكتروني، ومايكروسوفت تيمز، وأنظمة بوابة الجامعة على الهاتف المحمول.

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