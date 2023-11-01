دورات تدريبية لأعضاء الهيئة التدريسية الجدد بجامعة عمان الاهلية

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- Khaberni) خبرني - نظم مركز الحوراني للتعلم الالكتروني بالتعاون مع دائرة العلاقات العامة في جامعة عمان الاهلية دورة لأعضاء الهيئة التدريسية الجدد.
حيث قام مدير المركز السيد أشرف نيروخ بالترحيب بهم وتعريفهم بالمركز ومهماته واهدافه وتطلعاته للتطوير التكنولوجي في الجامعة .
وقدّم رؤساء الأقسام في المركز دورات تدريبية ومنها: دورة ادخال البيانات الشخصية لأعضاء الهيئة التدريسية الجدد ، ودورة نظام تسجيل المحاضرات التفاعلية ، ودورة نظام التعلم الإلكتروني، ومايكروسوفت تيمز، وأنظمة بوابة الجامعة على الهاتف المحمول.
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