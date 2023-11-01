طب الأسنان في عمان الأهلية تشارك بدورة تدريبية للنقابة بالتعاون م

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - شاركت مجموعة من أعضاء الهيئة التدريسية من كلية طب الأسنان في جامعة عمان الأهلية بالدورة التدريبية التي عقدتها نقابة طب الأسنان في المركز التدريبي للنقابة مؤخرا بالتعاون مع الاتحاد العالمي لأطباء الأسنان
FDI
للمساعدة في الإقلاع عن التدخين.
وتأتي هذه الدورة ضمن مشروع
FDI
الذي أطلقه عام ٢٠٢٠ للمساعدة في الإقلاع عن التدخين .
حيث هدفت هذه الدورة الى زيادة الوعي بالدور الأساسي لمهنة طب الأسنان في الإقلاع عن التدخين، والحد من مخاطره
وزيادة المعرفة بالمهارات لدى المتخصصين في صحة الفم والأسنان في تقديم تدخّلات
في عيادات طب الأسنان للإقلاع عنه.
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