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طب الأسنان في عمان الأهلية تشارك بدورة تدريبية للنقابة بالتعاون م

11/1/2023 7:19:09 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - شاركت مجموعة من أعضاء الهيئة التدريسية من كلية طب الأسنان في جامعة عمان الأهلية بالدورة التدريبية التي عقدتها نقابة طب الأسنان في المركز التدريبي للنقابة مؤخرا بالتعاون مع الاتحاد العالمي لأطباء الأسنان
FDI
للمساعدة في الإقلاع عن التدخين.


وتأتي هذه الدورة ضمن مشروع
FDI
الذي أطلقه عام ٢٠٢٠ للمساعدة في الإقلاع عن التدخين .


حيث هدفت هذه الدورة الى زيادة الوعي بالدور الأساسي لمهنة طب الأسنان في الإقلاع عن التدخين، والحد من مخاطره
وزيادة المعرفة بالمهارات لدى المتخصصين في صحة الفم والأسنان في تقديم تدخّلات
في عيادات طب الأسنان للإقلاع عنه.

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