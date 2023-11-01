هيئة الطرق والمواصلات في دبي تنجز أعمال طرق داخلية ضمن مشروع محمد بن راشد للإسكان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن إنجازها أعمال الطرق الداخلية بطول 1.9 كم ضمن مشروع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان الواقع في منطقة الورقاء الرابعة، وتضمنت: إنشاء ممرات للمشاة وأرصفة ومداخل لمواقف السيارات للقاطنين، إلى جانب أعمال إنارة للطرق.



وتأتي هذه الأعمال المنجزة ضمن مساعي الهيئة إلى مواكبة احتياجات التمدد والانتشار السكاني والتطور العمراني في إمارة دبي، من خلال تطوير البنية التحتية الأساسية في الأحياء السكنية، للارتقاء بجودة ورفاهية الحياة، وتعزيز سعادة ورضا السكان.

وقال حمد الشحي، مدير إدارة الطرق بمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات: "تسعى الهيئة إلى تحسين ربط المناطق السكنية بشبكة الطرق بإمارة دبي من خلال إنجاز أعمال الطرق الداخلية، التي تتضمن كذلك إنشاء المداخل والمخارج في تلك المناطق، والتي تساهم بدورها في تسهيل حركة الدخول والخروج للسكان والزوار، وهو ما يرفع من كفاءة الحركة المرورية للطرق الداخلية في الأحياء السكنية".

وأضاف الشحي: "شملت أعمال الهيئة في منطقة الورقاء الرابعة، تنفيذ طرق داخلية بطول 1.9 كم وممرات للمشاة بطول 3.6 كم على الاتجاهين، وإنشاء مواقف جانبية لـعدد 66 مركبة، بالإضافة إلى تركيب 57 من وحدات الإنارة في تلك المنطقة، ويبلغ مجموع الفلل المستفيدة من تلك الأعمال 136 فيلا ضمن مشروع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان".





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