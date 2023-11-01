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طيران الإمارات تمدد تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 14 نوفمبر

11/1/2023 7:18:58 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

مددت طيران الإمارات تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 14 نوفمبر الحالي.

وقالت شركة طيران الإمارات على موقعها الرسمي "نحن نراقب الوضع في إسرائيل عن كثب ونتواصل بشكل وثيق مع السلطات المعنية. إن سلامة عملائنا وطاقمنا وأصحاب المصلحة هي أولويتنا الأولى".

وأضافت "لن يتم قبول العملاء الذين لديهم رحلات متابعة لاحقة إلى تل أبيب على رحلات طيران الإمارات الملغاة للسفر من نقطة مغادرتهم حتى إشعار آخر".

وأكدت أنه "يجب على العملاء المتأثرين بتعليق الرحلات الاتصال بوكلاء الحجز للحصول على البدائل أو استرداد الأموال أو الإلغاء أو لإعادة حجز خط سير رحلاتهم. وسيتم التنازل عن رسوم التغيير والإلغاء للتذاكر الصادرة في/ قبل 11 أكتوبر 2023، للسفر حتى 30 نوفمبر "2023.

ونصحت طيران الإمارات المسافرين بالتأكد من صحة تفاصيل بيانات الاتصال الخاصة بهم عن طريق زيارة صفحة إدارة الحجز لتلقّي إشعارات التحديث.


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