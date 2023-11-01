هيئة تنظيم الاتصالات: شكاوى الخدمات تنخفض 5.4% إلى 20.4 ألفاً خلال 10 أشهر



تقلصت شكاوى مشتركي خدمات قطاع الاتصالات منذ بداية العام الجاري بحوالي 5.4% مقارنة بنفس الفترة من 2022 لتنخفض من 21.5 ألف شكوى إلى 20.4 ألف شكوى في الأشهر العشرة المنقضية من 2023.



واوضحت مؤشرات لهيئة تنظيم الاتصالات صادرة اليوم بأن معدل إغلاق الشكاوى تراوح بين 95 وحتى 98% وفق المشغلين على مدار الفترة المنقضية من العام.

وأبانت الهيئة أن معدل رضا عملاء الاتصالات عن الحلول التي قدمت من قبل المشغلين لإغلاق الشكاوى تراوحت بين 73% و79% في المقابل استقرت نسبة عدم الرضا خلال تلك الفترة عند مستوى منخفض لتتراوح بين 6 و15% من إجمالي أصحاب الشكاوى.

وأظهرت بيانات تقرير الشكاوى أو فيما يعرف باسم "قضايا اتفاقيات مستوى الخدمة المقدمة "المسجلة لدى الهيئة بأن شهر اكتوبر سجل حوالي 1993 شكوى تراوح معدل اغلاق الشكاوى فيه ما بين 56و 85% بينما كانت نسبة الرضا عن حل الشكاوى مابين 86 و90%.

بينما على صعيد التوزيع الشهري ظل شهر يناير الأكثر في عدد شكاوى العملاء بحوالي 2292 شكوى تلاه كلا من شهري اغسطس وسبتمبر حيث سجل كل منهما 2200 شكوى فيما سجل شهر مايو ثالث أكبر حصة من الشكاوى بحوالي 2120 شكوى .





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