سوق دبي المالي يشهد صفقة كبيرة على «الخليج للملاحة» بـ15 مليون درهم

(MENAFN
- Al-Bayan)
شهد سوق دبي المالي، اليوم الأربعاء، تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة الخليج للملاحة.
ووفق بيانات سوق دبي، تم تنفيذ الصفقات على نحو 2.1 مليون سهم بقيمة تجاوزت 15 مليون درهم بسعر 7.15 دراهم للسهم.
والصفقات الكبيرة المباشرة هي صفقات يتم تنفيذها خارج سجل الأوامر ولا تؤثر على سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا على مؤشر الأسعار، كما أنها لا تؤثر على أعلى وأدنى سعر تم تنفيذه خلال الجلسة وخلال آخر 52 أسبوعًا.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
MENAFN01112023000110011019ID1107351161
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.