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سوق دبي المالي يشهد صفقة كبيرة على «الخليج للملاحة» بـ15 مليون درهم

11/1/2023 7:18:57 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهد سوق دبي المالي، اليوم الأربعاء، تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة الخليج للملاحة.

ووفق بيانات سوق دبي، تم تنفيذ الصفقات على نحو 2.1 مليون سهم بقيمة تجاوزت 15 مليون درهم بسعر 7.15 دراهم للسهم.

والصفقات الكبيرة المباشرة هي صفقات يتم تنفيذها خارج سجل الأوامر ولا تؤثر على سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا على مؤشر الأسعار، كما أنها لا تؤثر على أعلى وأدنى سعر تم تنفيذه خلال الجلسة وخلال آخر 52 أسبوعًا.


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