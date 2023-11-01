أوكرانيا تعلن عن أوسع هجوم روسي منذ مطلع العام

أعلنت أوكرانيا اليوم الأربعاء أن روسيا قصفت أكثر من 100 بلدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وهو أكبر عدد في هجوم واحد منذ بداية العام.

منذ أن بدأت الحرب في فبراير 2022، أطلقت القوات الروسية ملايين القذائف المدفعية على المدن والقرى الأوكرانية القريبة من خطوط الجبهة، ما أدى إلى تحويل العديد منها إلى أنقاض في شرق البلاد.

وقال وزير الداخلية الأوكراني إيغور كليمينكو في رسالة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي "خلال الساعات الـ 24 الماضية قصف العدو 118 بلدة في عشر مناطق".

وأضاف "هذا هو أكبر عدد من المدن والقرى التي تتعرض لهجوم منذ بداية العام".

علاوة على ذلك، فإن الهجوم الروسي على مصفاة النفط في كريمنتشوك (وسط) الذي لم يوقع ضحايا، تطلب إرسال أكثر من مئة عنصر إطفاء لمكافحة الحريق الذي أعقب ذلك لساعات بحسب كليمينكو.

وتخشى أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون من أن تكثف روسيا هجماتها على البنى التحتية للطاقة في البلاد قبل حلول الشتاء كما حصل العام الماضي.

وأفاد مسؤولون محليون أن القصف الذي وقع ليلا أسفر عن مقتل شخص في منطقة خاركيف (شمال شرق) وآخر في منطقة خيرسون (جنوب).

كما أدى هجوم بمسيّرة روسية إلى مقتل شخص وإصابة أربعة في نيكوبول جنوب البلاد.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني الأربعاء أنه أسقط 18 من المسيرات الروسية العشرين التي أطلقت ليلا.

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت مسيرتين اوكرانيتين فوق منطقتي بريانسك وكورسك المتاخمين لأوكرانيا.





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