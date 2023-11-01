صراع مصري مغربي.. الاتحاد الإفريقي يعلن قوائم الأفضل في عام 2023

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في إفريقيا، التي شهدت ظهوراً عربياً مميزاً.

ويتنافس مجموعة كبيرة من اللاعبين المصريين والمغاربة على لقب أفضل لاعب في إفريقيا، والأمر نفسه على جائزة أفضل حارس مرمى.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي عبر منصة "إكس"، كافة القوائم الخاصة بأسماء المرشحين على الجوائز المختلفة، استعداداً للحفل المقرر إقامته 11 ديسمبر المقبل بمدينة مراكش المغربية.

قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في قارة إفريقيا

مارسيل كولر - الأهلي

وليد الركراكي - المغرب

عبد الحق بن شيخه - اتحاد العاصمة

أمير عبدو - منتخب موريتانيا

خوان ميشا - منتخب غينيا الاستوائية

توم سينتفيت - منتخب غامبيا

أليو سيسيه - منتخب السنغال

بابي ثياو - منتخب السنغال للمحليين

باسيرو كاندي – منتخب غينيا بيساو

شيكينيو كوندي - منتخب موزمبيق

قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

كهربا - الأهلي

حسين الشحات - الأهلي

علي معلول - الأهلي

بيرسي تاو - الأهلي

محمد عبد المنعم - الأهلي

محمد الشناوي - الأهلي

يحيى عطية الله - الوداد

يحيى جبران - الوداد

يوسف المطيع - الوداد

مصطفى فتحي - بيراميدز

فيستون ماييلي - بيراميدز / يانج أفريكانز

دجيجي ديارا - يانج أفريكانز

أيمن محيوس - اتحاد العاصمة

زين الدين بلعيد - اتحاد العاصمة

أسامة بن بوت - اتحاد العاصمة

ماكابي ليليبو - الهلال السوداني

بيتر شالوليلي - صن داونز

رونوين ويليامز - صن داونز

محمد علي بن رمضان - الترجي / فرينكفاروزي المجري

رانجا شيفافيرو - مارومو جلانتس

قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس في إفريقيا

محمد الشناوي

ياسين بونو

إدوارد ميندي

ويليامز

أسامة بن بوت

يوسف المطيع

دجيجي ديارا

بابي سي سيراينغ

لاندينغ بادجي

قائمة المرشحين لجائزة أفضل ناد في إفريقيا

الأهلي

الوداد

الرجاء

اتحاد العاصمة

شباب بلوزداد

الترجي

صن داونز

مارومو غالانتس

أسيك ميموزا

يانج أفريكانز

قائمة المرشحين لجائزة أفضل متخب في إفريقيا

المغرب

السنغال

ناميبيا

موريتانيا

موزمبيق

غينيا الاستوائية

غينيا بيساو

كاب فيردي

غامبيا

تنزانيا

قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب في إفريقيا

بلال الخنوس - المغرب

عبد الصمد الزلزولي - المغرب

بابا أمادو ديالو - السنغال

لامين كامارا - السنغال

بابي ديوب - السنغال

أمارا ضيوف - السنغال

جيفت أوربان - نيجيريا

إيرنيست نوماه - غانا

سليماني أليو - بوركينا فاسو

دانجو أوتارا - بوركينا فاسو

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