41.95 ألف حساب جديد للمستثمرين في سوق دبي خلال 10 أشهر

أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 41 ألفاً و952 حساباً جديداً للمستثمرين، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.

ووفق بيانات سوق دبي المالي سجل عدد الحسابات الجديدة تراجعاً طفيفاً بنسبة 5.4%، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، مقارنة بـ44 ألفاً و347 حساباً جديداً، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي 2022.

وتوزعت الحسابات الجديدة بواقع 3608 حسابات جديدة في أكتوبر الماضي، و3526 حساباً في سبتمبر، و4295 حساباً في أغسطس، و3570 حساباً في يوليو، و4246 حساباً في يونيو و5349 حساباً في مايو، و4246 حساباً في أبريل و6591 حساباً في مارس، و3436 حساباً في فبراير و3082 حساباً في يناير 2023.

واستحوذت شركة «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية»- وفق البيانات- على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بواقع 9329 حساباً، ثم «بي أتش أم كابيتال» بنحو 8272 حساباً، ثم «الرمز كابيتال» بواقع 6877 حساباً، يليه «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» 4706 حسابات، و«الدولية للأوراق المالية» 3239 حساباً، و«المشرق للأوراق المالية» 2420 حساباً.

الاستثمار المؤسسي

حقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء في الأسهم المحلية بقيمة 7.6 مليارات درهم، خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر الجاري، بعد تحقيق إجمالي مشتريات بقيمة 256.5 مليار درهم مقابل إجمالي مبيعات بنحو 248.9 مليار درهم.

وتعكس أرقام استثمارات المؤسسات بالأسهم المحلية الثقة بأسواق الإمارات وآفاق نموها المستقبلية، وما توفره من فرص استثمارية، بفضل متانة الأسس الاقتصادية للدولة والأداء القوي للشركات العاملة فيها، في الوقت الذي تواصل فيه الأسواق جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية، وتنويع السيولة ما بين محلية، وأجنبية، وسيولة مؤسسات، وأفراد.

سوق أبوظبي



وحققت المؤسسات صافي استثمار في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة تجاوزت 6.55 مليارات درهم محصلة شراء منذ مطلع العام الجاري، وذلك بعد تسجيل مشتريات بقيمة 214.53 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 207.98 مليارات درهم.

وسجل سوق أبوظبي أعلى قيمة صافي شراء، منذ بداية العام الجاري، خلال فبراير الماضي بنحو 2.3 مليار درهم، ونحو 100.3 مليون درهم في يناير، و1.02 مليار درهم في مارس، و587.1 مليون درهم في أبريل، و566.7 مليون درهم في مايو، و680 مليون درهم في يونيو، و759.8 مليون درهم في يوليو، و187.04 مليون درهم في أغسطس، و326.8 مليون درهم في سبتمبر، و132.46 مليون درهم في أكتوبر.

سوق دبي

وفي سوق دبي المالي حقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء بقيمة 1.02 مليار درهم، منذ بداية العام الجاري بعد مشتريات بقيمة 42.94 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 40.95 مليار درهم.

وتترقب الأسواق المالية المحلية مزيداً من الاستثمارات المؤسساتية في الأشهر المقبلة، لا سيما أنها تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية متمثلة في أسهم شركات ذات ملاءة مالية قوية مع تداولها عند مستويات سعرية مغرية، وجاذبة للمؤسسات، والمحافظ المحلية، والأجنبية.

وتواصل الأسواق المالية في الدولة التعاون مع الشركات المدرجة والمصارف الاستثمارية العالمية لتنظيم مؤتمرات المستثمرين العالمية، بهدف تعزيز العلاقات، واستعراض تطورات أعمال الشركات المدرجة واستراتيجيات نموها أمام المؤسسات الاستثمارية العالمية، والمحافظة على قنوات تواصل مفتوحة معها، ما يسهم في احتفاظ الأسواق بحضور نشط للاستثمار المؤسسي والأجنبي.

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