حمدان بن محمد: حمد الشيباني من رجال دبي المخلصين

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولي عهد دبي، عن تعيين أحمد درويش المهيري مديراً عاماً لدائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري في دبي، مؤكداً أن الدكتور حمد الشيخ الشيباني من رجال دبي المخلصين وقد أعطى الكثير خلال فترة عمله كمدير عام لدائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري في دبي.

نعلن تعيين أحمد درويش المهيري مديراً عاماً لدائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري في دبي... نتمنى له التوفيق في هذه المهمة لترسيخ مكانة دبي كنموذج مُلهِم للعمل الخيري والإنساني على مستوى العالم.

الأخ الدكتور حمد الشيخ الشيباني من رجال دبي المخلصين وقد أعطى الكثير خلال فترة عمله كمدير عام لدائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري في دبي ... نشكره

على ما قدمة من جهود في تطوير خدمات الدائرة ونتمنى له التوفيق والنجاح.





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