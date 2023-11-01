حمدان بن محمد: حمد الشيباني من رجال دبي المخلصين

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولي عهد دبي، عن تعيين أحمد درويش المهيري مديراً عاماً لدائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري في دبي، مؤكداً أن الدكتور حمد الشيخ الشيباني من رجال دبي المخلصين وقد أعطى الكثير خلال فترة عمله كمدير عام لدائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري في دبي.
نعلن تعيين أحمد درويش المهيري مديراً عاماً لدائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري في دبي... نتمنى له التوفيق في هذه المهمة لترسيخ مكانة دبي كنموذج مُلهِم للعمل الخيري والإنساني على مستوى العالم.
الأخ الدكتور حمد الشيخ الشيباني من رجال دبي المخلصين وقد أعطى الكثير خلال فترة عمله كمدير عام لدائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري في دبي ... نشكره
على ما قدمة من جهود في تطوير خدمات الدائرة ونتمنى له التوفيق والنجاح.
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