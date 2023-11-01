جرت له مراسم استقبال رسمية .. رئيس الدولة يستقبل ملك الأردن

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، الذي يقوم بزيارة دولة إلى دولة الإمارات.

وجرت لجلالته مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه قصر الوطن في العاصمة أبوظبي .. فيما رافق موكبه ثلة من الفرسان على صهوات الخيول العربية في ساحة القصر، ثم اصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جلالة الملك عبد الله الثاني إلى منصة الشرف ، وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بزيارة جلالته.

وقبيل وصول موكب جلالته إلى القصر حلق فريق "فرسان الإمارات" الوطني للاستعراضات الجوية في سماء القصر، مشكلا لوحة بعلم المملكة الأردنية الهاشمية.

وقد كان في الاستقبال .. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومعالي حميد عبيد أبوشبص رئيس ديوان المحاسبة ومعالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان سفير الدولة لدى الأردن.

ويرافق جلالة الملك عبدالله الثاني خلال الزيارة.. صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد الأردن.

كما يضم الوفد المرافق.. دولة الدكتور بشر الخصاونة رئيس الوزراء ومعالي أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ومعالي زينة طوقان وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ومعالي جعفر حسان مدير مكتب جلالة الملك وعدداً من الوزراء وكبار المسؤولين وسعادة نصار الحباشنة سفير الأردن لدى الدولة.

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