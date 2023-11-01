رئيس الدولة يبحث مع ملك الأردن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين

(MENAFN
- Al-Bayan)
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وشهد سموه وضيف البلاد تبادل العديد من المذكرات المهمة.
وقال سموه على حسابه في منصة إكس "بحثت مع أخي الملك عبد الله الثاني بن الحسين في أبوظبي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وشهدنا تبادل العديد من المذكرات المهمة لدفع التعاون بيننا إلى الأمام خاصة في المجالات التنموية. العلاقات الإماراتية- الأردنية تاريخية وأخوية، والبلدان شريكان في العمل من أجل التنمية والاستقرار في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها".
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