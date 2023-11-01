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رئيس الدولة يبحث مع ملك الأردن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين

11/1/2023 7:18:56 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وشهد سموه وضيف البلاد تبادل العديد من المذكرات المهمة.

وقال سموه على حسابه في منصة إكس "بحثت مع أخي الملك عبد الله الثاني بن الحسين في أبوظبي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وشهدنا تبادل العديد من المذكرات المهمة لدفع التعاون بيننا إلى الأمام خاصة في المجالات التنموية. العلاقات الإماراتية- الأردنية تاريخية وأخوية، والبلدان شريكان في العمل من أجل التنمية والاستقرار في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها".


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