صور- الجيش المصري يعلن تفاصيل إنشاء مستشفى ميداني لإنقاذ مصابي غزة

MENAFN - Palestine News Network ) القاهرة/PNN- أعلنت وزارة الإنتاج الحربي المصرية إنشاء مستشفى ميداني من إنتاج "مصنع 200 الحربي" على معبر رفح، لتقديم الإسعافات للمصابين النازحين عن غزة.

وقال وزير الإنتاج الحربي المصري محمد صلاح إن هذا المستشفى الميداني تم تجهيزه بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) التابع للوزارة والمعني بتجهيز هذا النوع من المستشفيات بالإستفادة مما يتوافر به من إمكانيات وقدرات تصنيعية متميزة.

وأشار إلى أن المستشفى بمثابة وحدة طبية متنقلة سريعة الإقامة بشكل مؤقت بغرض التدخل السريع الميداني للمصابين كما يتميز بسهولة الفك والتركيب والنقل من مكان لآخر، مضيفاً أن المستشفى يمكن إقامته على مساحة (1000) متر مربع، ويشمل على عدد (2) خيمة استراحة وممرات، و(3) غرف استقبال، وغرفة عناية مركزة، وغرفة عمليات، ومعمل تحاليل، وغرفة أشعة، و4 غرف مرضى، وتضم كل غرفة عدد (5) أسرّة، بالإضافة إلى دورات المياه ومحطة معالجة المياه وخزان مياه الشرب، مؤكداً على أنه تم الحرص على إقامة هذا المستشفى بأعلى جودة وتجهيزه بإمكانيات على مستوى عال لمواجهة أي طوارئ والتدخل الفوري.

وأكدت وزارة الصحة تخصيص 40 سيارة إسعاف للاصطفاف في محيط معبر رفح البري الحدودي بين مصر وقطاع غزة.. حيث تم التنسيق لاستقبال أول 81 حالة من المصابين لتقديم الخدمات التشخيصية والطبية والعلاجية اللازمة لهم.

















المصدر: RT



