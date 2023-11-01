دعوى أمام الجنائية الدولية في جرائم حرب بحق صحفيين خلال العدوان على غزة

MENAFN - Palestine News Network ) باريس/PNN- أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية، اليوم الأربعاء، أنها رفعت دعوى أمامالمحكمة الجنائية الدولية، بشأن ارتكاب "جرائم حرب" بحق صحفيين خلال عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقالت المنظمة في بيان نشرته وكالة "فرانس برس"، "قدّمت مراسلون بلا حدود شكوى تتعلق بجرائم حرب إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2023، تتضمّن تفاصيل حالات تسعة صحفيين قتلوا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، واثنين أصيبا أثناء ممارسة عملهم".

وفي إحصائية غير نهائية، أعلن عن ارتقاء 35 صحفيا خلال تغطيتهم للعدوان على قطاع غزة.

ومنذ السابع من تشرين الأول الماضي، يتعرض قطاع غزة لعدوان إسرائيلي شامل، أسفر عن ارتقاء أكثر من 8485 شهيدا، وإصابة أكثر من 21 ألفا، إضافة إلى دمار كبير في البنية التحتية والمنازل والمباني والمنشآت، وقطع الكهرباء والمياه والوقود، في ظل قصف متواصل لطيران الاحتلال ومدفعيته وزوارقه الحربية.