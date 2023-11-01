دعوى أمام الجنائية الدولية في جرائم حرب بحق صحفيين خلال العدوان على غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
باريس/PNN- أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية، اليوم الأربعاء، أنها رفعت دعوى أمام
المحكمة الجنائية الدولية، بشأن ارتكاب "جرائم حرب" بحق صحفيين خلال عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وقالت المنظمة في بيان نشرته وكالة "فرانس برس"، "قدّمت مراسلون بلا حدود شكوى تتعلق بجرائم حرب إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2023، تتضمّن تفاصيل حالات تسعة صحفيين قتلوا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، واثنين أصيبا أثناء ممارسة عملهم".
وفي إحصائية غير نهائية، أعلن عن ارتقاء 35 صحفيا خلال تغطيتهم للعدوان على قطاع غزة.
ومنذ السابع من تشرين الأول الماضي، يتعرض قطاع غزة لعدوان إسرائيلي شامل، أسفر عن ارتقاء أكثر من 8485 شهيدا، وإصابة أكثر من 21 ألفا، إضافة إلى دمار كبير في البنية التحتية والمنازل والمباني والمنشآت، وقطع الكهرباء والمياه والوقود، في ظل قصف متواصل لطيران الاحتلال ومدفعيته وزوارقه الحربية.
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