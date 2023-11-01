لحظة فتح بوابة معبر رفح لأول مرة منذ 25 يوماً، أمام حملة جوازات السفر الأجنبية

لحظة فتح بوابة معبر رفح لأول مرة منذ 25 يوماً، أمام حملة جوازات السفر الأجنبية
التاريخ
11/1/2023 7:08:22 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
لحظة فتح بوابة معبر رفح لأول مرة منذ 25 يوماً، أمام حملة جوازات السفر الأجنبية
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