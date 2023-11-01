مدير هيئة المعابر في غزة: 81 جريحا سيغادرون غزة إلى مصر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مدير هيئة المعابر في غزة هشام عدوة إن مئات من الجرحى وربما آلاف بحاجة ماسة لمغادرة القطاع لتلقي العلاج في الخارج.
وأضاف عدوة في تصريحات أن 81 جريحا سيغادرون غزة من خلال معبر رفح إلى مصر.
وأشار المتحدث إلى أن الهيئة تلقت كشفا من الجانب المصري بشأن من سيسمح لهم بمغادرة معبر رفح، وقال إن الكشف يضم أسماء أكثر من 500 أجنبي.
ووجه عدوة نداء إلى السلطات المصرية لفتح معبر رفح بشكل مستمر لخروج الجرحى من القطاع.
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