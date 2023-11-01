مدير هيئة المعابر في غزة: 81 جريحا سيغادرون غزة إلى مصر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مدير هيئة المعابر في غزة هشام عدوة إن مئات من الجرحى وربما آلاف بحاجة ماسة لمغادرة القطاع لتلقي العلاج في الخارج.



وأضاف عدوة في تصريحات أن 81 جريحا سيغادرون غزة من خلال معبر رفح إلى مصر.



وأشار المتحدث إلى أن الهيئة تلقت كشفا من الجانب المصري بشأن من سيسمح لهم بمغادرة معبر رفح، وقال إن الكشف يضم أسماء أكثر من 500 أجنبي.



ووجه عدوة نداء إلى السلطات المصرية لفتح معبر رفح بشكل مستمر لخروج الجرحى من القطاع.

