Wednesday, 01 November 2023 04:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حمد الله يتأهب لرقم قياسي نادر بكأس الملك

11/1/2023 7:08:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اقترب المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله من تحقيق لقب الهداف التاريخي لكأس خادم الحرمين الشريفين بكل مسمياتها.
وسجل حمد الله هدفين من ثلاثية الاتحاد 3-0 الليلة في مرمى الفيحاء، حيث تأهل "العميد" لربع النهائي.
ورفع النجم المغربي عدد أهدافه في مرمى الفيحاء بكأس الملك إلى 6، منها 4 في مباراة واحدة كانت بقميص النصر.
وبات حمد الله قريبا من معادلة رقم الهداف التاريخي لكأس الملك، المدون باسم قائد أهلي جدة الراحل أمين دابو.
ويملك النجم المغربي 24 هدفا حاليا بفارق هدف واحد عن دابو صاحب ال 25 هدفا.
وجاءت أهداف المغربي في 6 مواسم منها 20 هدفا مع النصر و4 أهداف مع العميد.
وتجرى قرعة دور الثمانية لكأس الملك غدا الخميس، حيث تأهلت فرق الاتحاد والهلال والنصر والخليج والتعاون والشباب وأبها، إضافة للفيصلي من الدرجة الأولى.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN01112023000208011052ID1107351028

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث