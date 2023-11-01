حمد الله يتأهب لرقم قياسي نادر بكأس الملك

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- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اقترب المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله من تحقيق لقب الهداف التاريخي لكأس خادم الحرمين الشريفين بكل مسمياتها.
وسجل حمد الله هدفين من ثلاثية الاتحاد 3-0 الليلة في مرمى الفيحاء، حيث تأهل "العميد" لربع النهائي.
ورفع النجم المغربي عدد أهدافه في مرمى الفيحاء بكأس الملك إلى 6، منها 4 في مباراة واحدة كانت بقميص النصر.
وبات حمد الله قريبا من معادلة رقم الهداف التاريخي لكأس الملك، المدون باسم قائد أهلي جدة الراحل أمين دابو.
ويملك النجم المغربي 24 هدفا حاليا بفارق هدف واحد عن دابو صاحب ال 25 هدفا.
وجاءت أهداف المغربي في 6 مواسم منها 20 هدفا مع النصر و4 أهداف مع العميد.
وتجرى قرعة دور الثمانية لكأس الملك غدا الخميس، حيث تأهلت فرق الاتحاد والهلال والنصر والخليج والتعاون والشباب وأبها، إضافة للفيصلي من الدرجة الأولى.
ملاعب
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