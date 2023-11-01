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سحب قرعة غرب آسيا للناشئات في الاردن

11/1/2023 7:08:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سحبت الثلاثاء ٣١ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٢٣ قرعة بطولة اتحاد غرب آسيا الرابعة للناشئات التي تقام بضيافة الاتحاد الأردني بالفترة من ٩ إلى ١٥ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠٢٣ على ستاد الأمير محمد بمدينة الزرقاء.
وجرى خلال القرعة التي تم نقلها مباشرة عبر قناة الاتحاد على يوتيوب تسكين المنتخبات الأربعة المشاركة وهي الأردن ولبنان والعراق وسوريا على مواقعها من ١ إلى ٤ وضمن مجموعة واحدة، بحيث ستخوض الدور الأول من البطولة بنظام الدوري من مرحلة واحدة.
وفي الدور الثاني يلتقي متصدر الدور الأول مع المركز الثاني لتحديد بطل البطولة ووصيفه، فيما يتواجه صاحبا المركزين الثالث والرابع لمعرفة بقية المراكز.
وبحسب جدول البطولة، يلتقي بالمباراة الافتتاحية عند الخامسة مساء ٩ تشرين الثاني ٢٠٢٣ بتوقيت الأردن منتخبا سوريا والعراق، وتلي ذلك باليوم نفسه مباراة الأردن ولبنان عند الساعة الثامنة مساءً.
وتتواصل البطولة يوم ١١ تشرين الثاني بمباراتين بالتوقيتين ذاتهما، الأولى بين لبنان وسوريا والثانية بين العراق والأردن، وعلى أن تقام يوم ١٣ الجولة الثالثة حين يلعب العراق ولبنان ثم الأردن وسوريا ولتختتم بذلك منافسات الدور الأول.
وسيشهد اليوم الأخير من البطولة ١٥ تشرين الثاني إقامة مباراتي الدور النهائي بين ثالث ورابع ترتيب الدور الأول، وبعد ذلك عند الساعة الثامنة بين المتصدر والمركز الثاني في المباراة النهائية لتحديد بطل النسخة الرابعة من البطولة.
ويشار إلى أن المنتخب اللبناني يحمل لقب النسخة الثالثة من البطولة التي أقيمت بمدينة العقبة الأردنية مطلع عام ٢٠٢٣، على حساب صاحب الضيافة المنتخب الأردني الذي حل وصيفاً.
كما سبق، وتوج المنتخب اللبناني بلقب النسخة الثانية في عمان أواخر عام ٢٠١٩، فيما جاء المنتخب الأردني بالمركز الثاني بفارق الأهداف عن المنتخب السوري الذي حل ثالثاً، والمنتخب الفلسطيني بالمركز الرابع.
وأقيمت النسخة الأولى من البطولة في دبي عام ٢٠١٨، وتوج وقتها المنتخب الأردني باللقب على حساب نظيره اللبناني الذي حل وصيفاً، وجاء المنتخب الفلسطيني ثالثاً، والبحرين رابعاً.




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