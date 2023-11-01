Wednesday, 01 November 2023 04:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بيلينجهام يرد على خطة باريس الجنونية

11/1/2023 7:08:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رد الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد، على الأنباء التي انتشرت أمس الثلاثاء، بشأن خطة باريس سان جيرمان للتعاقد معه.
وذكر برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، أمس، أن باريس ينوي إفساد مفاوضات التجديد مع بيلينجهام، وإغرائه براتب خيالي للانتقال إلى "حديقة الأمراء".
ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، سمع بيلينجهام بهذه الأنباء، لكنه قال للمقربين منه: "سيكون خطأ كبيرا تغيير مدريد بأي نادٍ آخر، أنا في النادي الأفضل عالميا".
وكشفت الشبكة الإسبانية أن ناصر الخليفي رئيس باريس، على استعداد لمنح بيلينجهام نفس الأرقام الضخمة التي عرضها على كيليان مبابي.
وأوضحت "ديفنسا سنترال" أن بيلينجهام يضع مسألة الأموال جانبا ويريد أن يصبح أسطورة في ريال مدريد، وخير مثال على ذلك أنه رفض عروضا برواتب أكبر، مفضلا الانتقال إلى الميرنجي في الصيف الماضي.

ملاعب

MENAFN01112023000208011052ID1107351026

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث