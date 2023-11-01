الاحتلال يغلق بلدة سنجل شرق رام الله
التاريخ
11/1/2023 7:08:19 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مداخل بلدة سنجل شمال شرق رام الله.
وأفادت مصادر لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال أغلقت كافة مداخل بلدة سنجل والطرق الزراعية بالسواتر الترابية، ما تسبب بعدم قدرة المواطنين الفلسطينيين على الدخول إلى البلدة أو الخروج منها، والمزارعين من التوجه إلى أراضيهم لقطف ثمار الزيتون.
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