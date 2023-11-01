مانشستر سيتي لن يوافق على رحيل دي بروين في يناير

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت صحيفة TEAMtalk البريطانية إن مانشستر سيتي لن يوافق على بيع نجمه كيفن دي بروين في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
ذكرت الصحيفة أن النادي الإنجليزي لا يفكر في الاستغناء عن خدمات الدولي البلجيكي في يناير (كانون الثاني) المقبل، بعدما أبدت أندية سعودية رغبتها في التعاقد معه.
وأوضحت: "بطل إنجلترا وأوروبا لن يمانع أن تكون المفاوضات عقب نهاية الموسم الحالي، خاصة أن عقد اللاعب ينتهي في 2025". وأشارت إلى أن السيتي حدد المبلغ الذي يرغب في الحصول عليه نظير إتمام الصفقة، وهو 50 مليون جنيه إسترليني على أقل تقدير. وأضافت: "لا يزال اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً يعتبر أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم، لكنه عانى من الإصابات خلال العامين الماضيين، حيث تعرض دي بروين لإصابة في أوتار الركبة في المباراة الافتتاحية للموسم لمانشستر سيتي ضد بيرنلي، ومن غير المتوقع أن يعود إلى لياقته الكاملة قبل شهرين آخرين".
واختتمت: "أكدت مصادر أن الدولي البلجيكي لديه عرضاً ضخماً من أحد الأندية السعودية، وهو الذي سيكون من الصعب عليه رفضه".
ملاعب
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