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مانشستر سيتي لن يوافق على رحيل دي بروين في يناير

11/1/2023 7:08:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت صحيفة TEAMtalk البريطانية إن مانشستر سيتي لن يوافق على بيع نجمه كيفن دي بروين في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
ذكرت الصحيفة أن النادي الإنجليزي لا يفكر في الاستغناء عن خدمات الدولي البلجيكي في يناير (كانون الثاني) المقبل، بعدما أبدت أندية سعودية رغبتها في التعاقد معه.
وأوضحت: "بطل إنجلترا وأوروبا لن يمانع أن تكون المفاوضات عقب نهاية الموسم الحالي، خاصة أن عقد اللاعب ينتهي في 2025". وأشارت إلى أن السيتي حدد المبلغ الذي يرغب في الحصول عليه نظير إتمام الصفقة، وهو 50 مليون جنيه إسترليني على أقل تقدير. وأضافت: "لا يزال اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً يعتبر أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم، لكنه عانى من الإصابات خلال العامين الماضيين، حيث تعرض دي بروين لإصابة في أوتار الركبة في المباراة الافتتاحية للموسم لمانشستر سيتي ضد بيرنلي، ومن غير المتوقع أن يعود إلى لياقته الكاملة قبل شهرين آخرين".

واختتمت: "أكدت مصادر أن الدولي البلجيكي لديه عرضاً ضخماً من أحد الأندية السعودية، وهو الذي سيكون من الصعب عليه رفضه".

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